آل الشيخ: انضمام 5 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر إنجاز كبير

أعرب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن سعادته بانضمام هذا العدد من لاعبي بيراميدز لقوام المنتخب المصري وقائمته المختارة لخوض كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة أعلن اليوم الثلاثاء قائمة المنتخب والتي شهدت عدة مفاجآت (طالع القائمة كاملة).

وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من نادي بيراميدز، هم: الحارس أحمد الشناوي، والمدافعين أحمد أيمن منصور وعمر جابر، ولاعبي الوسط عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا"، لبدء معسكر الإعداد لكأس الأمم والذي ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.

وقال آل الشيخ في بيان صحفي أصدره النادي إن انضمام خمسة لاعبين للمنتخب في كأس الأمم، في أول موسم للفريق إنجاز كبير وتأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة لكرة القدم المصرية، بما يمتلكه من نجوم وإدارة تسعى لتطوير الفريق بما يعود بالفائدة علي الكرة المصرية.

وشدد آل الشيخ على أنه يتمنى التوفيق بشكل عام للمنتخب المصري في كأس الأمم، ويتمنى خصوصا النجاح للاعبي بيراميدز مع الفراعنة في البطولة وأن يثبتوا نجاحهم وأنهم ينتمون لمنظومة ناجحة، وأن يكون التوفيق في صالح مصر بالبطولة القارية.

منتخب مصر يواجه تنزانيا وغينيا وديا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب في ملعب برج العرب استعدادا للبطولة الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

منتخب مصر لعب سابقا مع المدير الفني المكسيكي أجيري 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في 4 مواجهات وخسر مرة وتعادل أخرى.

اختر تشكيل المنتخب الأمثل:

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