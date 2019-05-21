أشاد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي بقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بضم أحمد علي مهاجم المقاولون العرب للقائمة الأولية التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال المنياوي لـFilGoal.com: "قرار ضم أحمد علي أمر رائع لكن أتمنى أن يكون للمشاركة بشكل أساسي وليس للتواجد على مقاعد البدلاء".

وواصل مدربه السابق في الإسماعيلي حديثه "أحمد علي هو أفضل مهاجم في مصر في الموسم الجاري والسابق".

وتابع "أما بالنسبة لرأيي في القائمة فأغلب الاختيارات جاءت منطقية عدا ضم أحمد حسن "كوكا" وعلي غزال فهما حصلا على العديد من الفرص ولم يستغلاها جيدا".

وشدد "لو أتيحت تلك الفرص للاعبين آخرين سيصبحون نجوما دوليين".

وأتم المنياوي "أيضا هناك علامة استفهام في ضم عدم ضم عبد الله جمعة ومحمد عواد فمستواهما يؤهلهما للمشاركة في البطولة".

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