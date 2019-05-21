القائمة الأولية - رمضان صبحي: كل التوفيق والدعم لمنتخب مصر في كأس الأمم

تمنى رمضان صبحي نجم الأهلي والذي لم يظهر في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس الأمم الإفريقية التوفيق للفراعنة في مشوار البطولة.

رمضان صبحي النادي : الأهلي

وكتب رمضان صبحي عبر "تويتر": "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني و اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية".

وأعلن منتخب مصر يوم الثلاثاء قائمته الأولية التي ضمت 4 حراس و21 لاعبا ليس من بينهم رمضان(التفاصيل).

ويلعب صاحب الـ22 عاما في الأهلي معارا من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

وكانت أخر مشاركة لصاحب الـ28 مباراة دولية مع منتخب مصر ضد السعودية في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم 2018.

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