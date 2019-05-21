كان المالي إلياسو إيسياكا مدافعا هدافا وسجل في الظهور الأول له في الدوري المصري، وهز مدافع المصري وسموحة السابق الشباك 13 مرة في الدوري المصري وهو رقم لم يصل له مهاجمون أجانب كثيرون لعبوا في مصر.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم إلياسو للمصري في يناير 2010 ولعب معه بصفة مستمرة لمدة عامين مقدما أداء جيدا، واستمرت رحلته في مصر مع سموحة قبل العودة مرة أخرى للمصري حتى رحيله في يناير 2015.

وفي موسم 2010-2011 سجل إلياسو 6 أهداف للمصري منهم هدفان في شباك الزمالك ليحرم الفريق الأبيض من مواصلة السباق مع الأهلي على لقب الدوري، بعدما أصبح الفارق 5 نقاط قبل 4 جولات من الختام.

ويتحدث FilGoal.com مع إلياسو عن ذكرياته وأهدافه في الدوري المصري.

ماذا تفعل بعد رحيلك عن مصر؟

ألعب حاليا مع فريق استاد مالي الذي بدأت معه رحلة الاحتراف قبل الانتقال لمصر.

بالعودة إلى 2009، كيف التقطتك أعين المصري للتعاقد معك؟

كان ذلك عقب التتويج مع استاد مالي بكأس الكونفدرالية.

وتحدث معي المصري بشأن ضمي، ووافقت وانتقلت إلى بورسعيد.

كنت مدافعا هدافا، وسجلت 10 أهداف للمصري، هل تختار لنا منهم الأفضل؟

الهدفان اللذان سجلتهما في الزمالك خلال مباراة 2011 بكل تأكيد.

هل تعرف أن هدفيك من أسباب خسارة الزمالك للقب الدوري وقتها؟

نعم أعرف ذلك، ولكن هذه كرة القدم إذا لم تجعل منافسك يبكي سيجعلك هو تبكي. ولكنني أحب الزمالك.

ولازلت أتذكر هتاف جماهير المصري لي عقب هذه المباراة، أنا أحب مدينة بورسعيد وأهلها.

هل توقعت التسجيل في الزمالك؟

اتخذت قرارا عندما احترفت كرة القدم، وهو أن أحاول التسجيل في كل مباراة.

وهذا يجب أن يكون غاية كل لاعب يمارس كرة القدم.

هل تدربت على الطريقة التي سجلت بها الهدفين؟

نعم، وأنا دائما أحب التقدم في الكرات الثابتة ومحاولة استغلال طولي والتسجيل. هذه فطرتي.

بعد موسم واحد، جاء حسام حسن لتدريب المصري هل تحدث معك بشأن تسببك في خسارة الدوري مع الزمالك؟

لا، لم يتحدث معي بشأن هذه المباراة تماما وكان محترفا في التعامل معي.

كيف انتهت رحلتك مع المصري سريعا؟

رحلت عن المصري لكن لازال قلبي مع الفريق، ولدي الكثير من الاحترام للمصري وجماهيره.

لماذا لم تقدم نفس المستوى مع سموحة؟

كنت أبذل قصارى جهدي مع سموحة، لكن الناس هناك لا يذهبون لمشاهدة المباريات من الملعب مثل جماهير المصري.

في رأيك، لماذا لا يضم الدوري المصري عددا كبيرا من اللاعبين الماليين؟

يفضل الماليون الانتقال إلى أوروبا أكثر من اللعب في إفريقيا، كما أن الأندية المصرية لا تواجه فرقا من مالي كثيرا في البطولات القارية.

ولكنني أعتقد أن العديد من اللاعبين الماليين يرغبون في اللعب في مصر، وسأحاول مساعدتهم في تحقيق هذه الأمنية.

ماذا تتوقع لمالي في كأس الأمم؟

أتمنى التوفيق لمنتخب مالي وأيضا أشجع منتخب مصر، وبالنسبة لي أتمنى أن يلعب المنتخبان في النهائي.

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