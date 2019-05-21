رئيس لا ليجا: سيتي وسان جيرمان يجب أن يُمنعان من اللعب في المسابقات الأوروبية

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إن مانشستر سيتي يجب أن يتم منعه من اللعب في المسابقات الأوروبية مع باريس سان جيرمان لأنهما يفسدان نظام كرة القدم في أوروبا بالكامل وذلك حسب تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح تيباس قائلا: "إن سمحنا للأموال أن تدخل مجال الكرة بشكل مختلف وإن لم تكن من الصناعة نفسها، وإن كانت أموال دولة أو كيان، فهذه لم تعد رياضة أو صناعة".

وأضاف "يصبح الأمر أشبه باللعبة، شيء تلعب به المنظمة أو المنطقة أو الكيان الذي دفع الأموال، وحينما يصبح الأمر كما لو كان لعبة، فالأطفال سيبدؤون في اللعب مع أطفالنا، ينتهي بك الأمر بإفساد النظام بالكامل".

وواصل "هذا ما يمكن أن يحدث من أندية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أو الأندية التي تمتلك الكثير من الأموال وتضع الصناعة في خطر، وهذا ما يجب على يويفا أن تعمل عليه".

وأكمل "لأن أصل النظام بالكامل تعرض لعام تضخم صنعه مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في أوروبا وبقية الأندية ترغب في المال لتنافسهم".

وتابع "لا أعلم ما العقوبة التي ستوقع على مانشستر سيتي، لكنني لن أكون متفاجئا بأي عقوبة".

تيباس كان قد انتقد مانشستر سيتي في 2016 وقال إنه لا يمكن ألا يكون النادي قد راعى قواعد اللعب المالي النظيف، ما تسبب في نزاع بين الطرفين، حتى أن النادي الإنجليزي هدد رئيس رابطة الدوري الإسباني بمقاضاته.

وأعاد تيباس ما قاله في الماضي ومؤكدا عليه قائلا: "كان الأمر بناء على ما قلناه علانية في وقت سابق، أنه يجب أن تكون عقوبة إيقاف مثل باريس سان جيرمان كلاهما يجب أن يكون خارج المسابقات الأوروبية".

وأردف "قلت منذ 3 أعوام إن مانشستر سيتي لا يتوافق مع معايير اللعب المالي النظيف، سيتي أرسل لي أكثر من فاكس ووثيقة قانونية تقول إنهم سيضعونني أمام المحكمة في مانشستر إن لم أصحح تصريحاتي".

وأتم "لم أذهب إلى محكمة مانشستر ولم يتم استدعائي لأمثل نفسي هناك، لذا أرغب في تأكيد ما قولته سابقا في ذلك اليوم، الأمر المفاجئ أن الأمر تطلب وقتا طويلا لكي تسلط عليه الأضواء، إنه يحدث منذ مدة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت تقريرا قالت فيه إن لجنة التحقيقات في خرق مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف ستوصي بمنع النادي من اللعب في دوري أبطال أوروبا لما قام به من خرق للقواعد.

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