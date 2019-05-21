صاروخية تاونسيند تفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 13:51

كتب : إسلام أحمد

أندروس تاونسيند - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

حصد هدف الإنجليزي أندروس تاونسيند جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2018-19.

هدف جناح كريستال بالاس سكن شباك مانشستر سيتي بتسديدة صاروخية في شباك البرازيلي إيدرسون.

هدف جاء ليقود فريقه للفوز 3-2 على أبطال الدوري ويكبدهم الهزيمة الأولى في الموسم على ملعب الاتحاد ديسمبر 2018.

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وتفوق هدف الدولي الإنجليزي، على هدف البلجيكي إدين هازارد الذي سجله في شباك وست هام، وكذلك فينسينت كومباني في شباك ليستر سيتي.

وسجل تاونسيند 6 أهداف وصنع 5 في 38 مباراة بقميص نسور لندن.

وتفوق تاونسيند على 10 أهداف سُجلت الموسم الحالي في الفيديو التالي:

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