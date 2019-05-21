أحمد علي يعود للمنتخب.. ماذا قدم هداف الدوري لينضم إلى القائمة الأولية للفراعنة

أعلنت القائمة الأولية للمنتخب الوطني والتي ضمت 25 اسما وعلى رأسها المهاجم العائد أحمد علي لاعب المقاولون العرب.

ماذا قدم لاعب المقاولون العرب لينضم إلى قائمة منتخب مصر؟ FilGoal.com يرصد لكم كل ما قدمه أحمد علي مع المقاولون.

هداف الموسم الجاري للدوري المصري، يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين بأفضل طريقة اليوم باستدعاء المنتخب الوطني له والذي طال غيابه منذ 8 سنوات.

18 هدفا سجلها لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق خلال الموسم الحالي قادته للتواجد في قائمة الفراعنة التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية.

وخاض علي 7 مباريات سابقة بقميص المنتخب الوطني حينما استدعاه حسن شحاته مدرب المنتخب السابق، في الفترة من 2010 وحتى 2011، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2.

أهدافه جاءت في شباك الكونغو الديموقراطية بواقع هدفين، وهدفا في كل من تنزانيا وبوروندي وجميعها مباريات ودية، ليغيب من حينها عن قوائم الأمريكي بوب برادلي وشوقي غريب والأرجنتيني هيكتور كوبر.

تفوق مهاجم المقاولون العرب جاء بفضل 2169 دقيقة خاضها الموسم الحالي بالدوري المصري، إذ أنه بدء في 25 مباراة كأساسي مقابل مباراتين كبديل.

4 أهداف من الـ18 التي سكنت شباك المنافسين جاءت بكرات رأسية فيما صنع هدفا وحيدا مقابل 9 بقدمه اليمنى و5 بالقدم اليمنى، كما سجل 4 أهداف من ركلات جزاء.

ومن الدقيقة 15 وحتى 30 تعد الأبرز له بتسجيل 5 أهداف يليها 4 أهداف في الربع ساعة الأولى، فيما سجل 3 أهداف في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.

أهدافه الـ18 جاءت من خلال 83 محاولة على المرمى، بينما فشل في التسجيل 3 مرات من انفراد صريح، ومحاولة على المرمى كل 26 دقيقة، فيسجل هدفا كل 4.6 محاولات على المرمى.

بينما يمتلك نسبة تمريرات صحيحة تصل إلى 72% بواقع 290 تمريرة من أصل 405.

وأبرز ما يميز المهاجم المخضرم الموسم الجاري تحركاته داخل منطقة الجزاء والاستفادة من الكرات العرضية سواء بكرات رأسية أو بأقدامه.

ويمتاز أحمد علي أيضا بالمساندة الدفاعية ففاز في 9 كرات هوائية مقابل 33 افتكاك وتشتيت للكرة في المناطق الدفاعية.

عودة يراها العديد مستحقة لأحمد علي ولديه الفرصة ليبرهن صحة قرارات المكسيكي خافيير أجيري قبل الإعلان عن القائمة النهائية.

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