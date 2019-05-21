ماذا قدم عبد الله السعيد لينضم إلى قائمة المنتخب

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 12:26

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

تم الإعلان عن قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام في مصر، وشهدت عودة عبد الله السعيد لصفوف الفراعنة مرة أخرى.

ماذا قدم لاعب بيراميدز منذ انضمامه للفريق المصري في شهر يناير الماضي، لينضم إلى قائمة منتخب مصر؟

FilGoal.com يرصد لكم كل ما قدمه السعيد مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق.

أخبار متعلقة

قوائم أمم إفريقيا - 17 محترفا يقودون موريتانيا.. 7 أسماء في الانتظار أول رد فعل من عواد بعد خروجه من قائمة أمم إفريقيا وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة

لعب عبد الله السعيد كأساسي مع بيراميدز في نفس يوم انضمامه للفريق وشارك في 17 مباراة بكل المسابقات، بمجموع 1530 دقيقة.

سجل صاحب الـ33 عاما 4 أهداف وصنع 7 آخرين، كما حاول ضد الخصوم 38 مرة منهم 14 محاولة ناجحة ضد دفاع الخصم، وأهدر انفرادا.

السعيد تسلم الكرة بنجاح في 17 مباراة 950 مرة وفشل 7 مرات فقط في الحصول عليها، مقابل خسارته للكرة تحت الضغط 36 مرة، واستعاد الكرة من الخصم 153 مرة، ونجح في 33 مراوغة بجانب فشله في 15.

على الصعيد الدفاعي أنقذ السعيد مرمى بيراميدز مرة، وفاز بـ15 اعتراضا للكرة وقطعها من الخصم 33 مرة وشتت الكرة 7 مرات، ومجموع فوزه بالكرة من الصخوم بلغ 153 مرة، وخسر الكرة 59 مرة.

السعيد كان حاسما في المواجهات الكبرى بالنسبة لبيراميدز، إذ أنه ضد الأهلي في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول، إذ أنه سجل وصنع في انتصار فريقه بنتيجة 2-1، ثم ضد الزمالك صنع هدف الفوز الذي سجله زميله علي جبر.

كما أنه صنع هدفين في تعادل فريقه مع المصري بنتيجة 3-3، وصنع هدفا في انتصار فريقه ضد الداخلية بنتيجة 2-0 في الجولة الـ21 من الدوري.

السعيد لم ينضم لقائمة المنتخب منذ المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، وخلال تلك المشاركة صنع هدفا ضد السعودية في خسارة منتخب مصر بنتيجة 2-1، كما أنه لم يشارك في أي مباراة سابقا مع خافيير أجيري المدرب الحالي الذي تولى المهمة خلفا لهيكتور كوبر عقب نهاية كأس العالم خلال العام الماضي.

هل يقع عبد الله السعيد ضمن تشكيلك الأساسي لمنتخب مصر؟

اقرأ أيضا

الزمالك: حصلنا على موافقة بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفدرالية.. وتلك منافذ بيع التذاكر

هل سافر أمير توفيق للحصول على توقيع لابا كودجو؟

المنتخب يكشف لـ في الجول موعد القائمة الأولية لكأس الأمم

أبولا البرتغالية: أوليمبياكوس اتخذ قراره بشأن كوكا

ماريو جوتزه.. شُكرا

"بانييه إف سي".. فريق كرة القدم الذي قهر الطبيعة

كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم 2019 القائمة الأولية

نرشح لكم

أخر الأخبار

أولى الصفقات تقترب؟ سكاي: يونايتد توصل لاتفاق مع جناح سوانزي 19 دقيقة | أوروبا
تعرف على تشكيلات الأجهزة الفنية الجديدة لـ الأهلي في الرياضات الأخرى 35 دقيقة | رياضات أخرى
قمر لـ في الجول: أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر ولم يختاروني بسبب المصالح 48 دقيقة | منتخب مصر
عواد يوجه سؤالا لناجي بسبب التدريب على طريقة الحضري 56 دقيقة | منتخب مصر
الإسماعيلي يكشف لـ في الجول أسباب استبعاد الحارس الثاني ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
ميسي وديبالا يقودان قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا.. واستمرار غياب إيكاردي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك