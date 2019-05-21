ماذا قدم عبد الله السعيد لينضم إلى قائمة المنتخب

تم الإعلان عن قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام في مصر، وشهدت عودة عبد الله السعيد لصفوف الفراعنة مرة أخرى.

ماذا قدم لاعب بيراميدز منذ انضمامه للفريق المصري في شهر يناير الماضي، لينضم إلى قائمة منتخب مصر؟

FilGoal.com يرصد لكم كل ما قدمه السعيد مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق.

لعب عبد الله السعيد كأساسي مع بيراميدز في نفس يوم انضمامه للفريق وشارك في 17 مباراة بكل المسابقات، بمجموع 1530 دقيقة.

سجل صاحب الـ33 عاما 4 أهداف وصنع 7 آخرين، كما حاول ضد الخصوم 38 مرة منهم 14 محاولة ناجحة ضد دفاع الخصم، وأهدر انفرادا.

السعيد تسلم الكرة بنجاح في 17 مباراة 950 مرة وفشل 7 مرات فقط في الحصول عليها، مقابل خسارته للكرة تحت الضغط 36 مرة، واستعاد الكرة من الخصم 153 مرة، ونجح في 33 مراوغة بجانب فشله في 15.

على الصعيد الدفاعي أنقذ السعيد مرمى بيراميدز مرة، وفاز بـ15 اعتراضا للكرة وقطعها من الخصم 33 مرة وشتت الكرة 7 مرات، ومجموع فوزه بالكرة من الصخوم بلغ 153 مرة، وخسر الكرة 59 مرة.

السعيد كان حاسما في المواجهات الكبرى بالنسبة لبيراميدز، إذ أنه ضد الأهلي في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول، إذ أنه سجل وصنع في انتصار فريقه بنتيجة 2-1، ثم ضد الزمالك صنع هدف الفوز الذي سجله زميله علي جبر.

كما أنه صنع هدفين في تعادل فريقه مع المصري بنتيجة 3-3، وصنع هدفا في انتصار فريقه ضد الداخلية بنتيجة 2-0 في الجولة الـ21 من الدوري.

السعيد لم ينضم لقائمة المنتخب منذ المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، وخلال تلك المشاركة صنع هدفا ضد السعودية في خسارة منتخب مصر بنتيجة 2-1، كما أنه لم يشارك في أي مباراة سابقا مع خافيير أجيري المدرب الحالي الذي تولى المهمة خلفا لهيكتور كوبر عقب نهاية كأس العالم خلال العام الماضي.

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