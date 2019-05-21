أول رد فعل من عواد بعد خروجه من قائمة أمم إفريقيا

فور إعلان قائمة منتخب مصر الأولية لبطولة أمم إفريقيا 2019 تهكم محمد عواد حارس الإسماعيلي على خروجه من القائمة.

وأعلن منتخب مصر يوم الثلاثاء قائمته الأولية التي ضمت 4 حراس مرمى و21 لاعبا (التفاصيل).

عواد أعلن عن امتعاضه من استبعاد اسمه بشكل ساخر عبر حسابه الشخصي على تويتر.

ووضع حارس الإسماعيلي الذي لعب الموسم الماضي مع الوحدة السعودي على سبيل الإعارة عدة رموز تعبيرية ساخرة دون التعليق بأي كلمة.

😂😂👏 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 21, 2019

وضم أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

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