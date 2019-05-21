4 لاعبون من الأهلي في قائمة الفراعنة لأمم إفريقيا.. هل هو العدد الأقل تاريخيا؟

4 لاعبون فقط من صفوف الأهلي في قائمة منتخب مصر الأولية للمشاركة في أمم إفريقيا 2019، عدد قليل على غير المعتاد، لكن هل هو العدد الأقل؟

اعتاد الأهلي تاريخيا على مد منتخبات مصر التي شاركت في بطولات أمم إفريقيا بأسماء عديدة، وكان في مرات كثيرة صاحب أكبر عدد من اللاعبين في صفوف الفراعنة.

محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن هم 4 أسماء من الأهلي انضموا للقائمة مع 21 لاعبا اختارهم خافيير أجيري للعرس القاري (التفاصيل).

4 لاعبون من الزمالك في قائمة الفراعنة لأمم إفريقيا.. هل هو العدد الأقل تاريخيا؟

العدد 4 لم يكن الرقم الأقل للاعبي الأهلي في صفوف المنتخب بأمم إفريقيا، فقد ضمت قائمة الفراعنة في أمم إفريقيا 1992 اسمي أحمد شوبير وربيع ياسين فقط من الأهلي، بقيادة المدرب التاريخي محمود الجوهري.

في أمم إفريقيا 2004 انضمت ثلاثة أسماء فقط من الأهلي، وهم هادي خشبة ووائل جمعة وأحمد بلال، بقيادة المدرب محسن صالح.

منتخب مصر في أمم إفريقيا 1996 بقيادة رود كرول ضم 3 لاعبين أيضا من الأهلي وهم هادي خشبة ومجدي طلبة وأحمد عبد المنعم "كشري".

نسخة 2002 شهدت وجود 4 لاعبين من الشياطين الحمر، وهم عصام الحضري ووائل جمعة وإبراهيم سعيد وخالد علي "بيبو"

خلال فترة التسعينات وما سبقها كانت قائمة المنتخب المصري لأمم إفريقيا تضم الكثير من لاعبي الأهلي والزمالك في ظل قلة عدد المحترفين.

أما الفترة الذهبية لمنتخب مصر الذي حصد لقب أمم إفريقيا 3 مرات متتالية بقيادة حسن شحاتة فكان للاعبي الأهلي النصيب الأكبر من التواجد.

ففي 2006 انضم 9 لاعبين، وفي 2008 تواجد 5 لاعبين فقط في ظل ازدياد عدد المحترفين، ومثلهم في نسخة 2010.

النسخة الأخيرة 2017 شهدت تواجد 6 لاعبين من الأهلي.

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