أبولا البرتغالية: أوليمبياكوس اتخذ قراره.. كوكا يعود للدوري البرتغالي

الإثنين، 20 مايو 2019 - 23:40

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس

مسيرة محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" في الدوري اليوناني قد لا تستمر، والسبب قرار إدارة أوليمبياكوس.

صحيفة أبولا البرتغالية الشهيرة كشفت في تقرير حصري لها اتخاذ إدارة أوليمبياكوس قرارا بعدم تفعيل بند شراء كوكا بشكل نهائي من سبورتنج براجا البرتغالي، بسبب القيمة المالية.

عقد كوكا مع براجا كان ينتهي في صيف 2020، إلا أن محترفنا المصري جدد عقده لموسم إضافي مع فريقه البرتغالي قبل أن يرحل معارا إلى أوليمبياكوس.

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كوكا انتقل إلى أوليمبياكوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي – الذي انتهى بالفعل -، مع أحقية شراء بقيمة 4 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لا يرغب النادي اليوناني في دفعه، وفقا لـ أبولا.

مسؤولو أوليمبياكوس يحاولون تقليل قيمة الـ 4 مليون يورو من أجل ضم كوكا بشكل نهائي، ولكن لا توجد أي نيه لدى النادي البرتغالي بتقليل قيمة الصفقة وهو ما يُعطل إتمامها، وفقا للتقرير البرتغالي.

إذا استمرت الأمور كما هي في الوقت الحالي، فمن المنتظر أن يعود كوكا إلى سبورتنج براجا لاستكمال عقده مع الفريق البرتغالي، إلا إذا أصبح مطلوبا في أندية أخرى.

صاحب الـ 26 عاما لعب 32 مباراة هذا الموسم بقميص أوليمبياكوس ونجح في تسجيل 15 هدفا، معادلا أفضل مواسمه التهديفية مع ريو آفي.

مع براجا، لعب كوكا 101 مباراة سجل فيها 24 هدفا وصنع 14 هدفا في كل البطولات.

وأنهي أوليمبياكوس الدوري في المركز الثاني بعدما جمع 75 نقطة من 30 مباراة، بينما على الجانب الآخر احتل براجا المركز الرابع المؤهل لتصفيات الدوري الأوروبي.

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