الجماهير المصرية بالكامل تنتظر الإعلان عن قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا. يبدو أن هذه اللحظة أصبحت قريبة للغاية.

نسخة خاصة من بطولة أمم إفريقيا تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا ولأول مرة تقام البطولة في فصل الصيف.

والآن.. اقتربت لحظة الإعلان عن قائمة المنتخب الأولية لبطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب لـFilGoal.com: "انتظر خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة الذي سوف يسلمني القائمة الأولية خلال 48 ساعة على الأكثر".

وأضاف "وفقا لما قاله هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر ستتكون القائمة الأولية من 29 أو 30 لاعبا على الأكثر".

وأوضح "على أن يتم اختصار القائمة إلى 23 لاعبا وإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي يوم 11 يونيو".

وكشف لهيطة لـFilGoal.com: "وفقا للائحة البطولة سيكون أمامنا فرصة حتى قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بـ24 ساعة لتغيير أي لاعب إذا ما تعرض للإصابة بشرط تقديم تقريرا طبيا يثبت تعرضه للإصابة وعدم قدرته على المشاركة".

موعد انضمام محمد صلاح ومحمد النني لمعسكر المنتخب

لهيطة انتقل للكشف عن توقيت انضمام الثنائي المحترف محمد صلاح ومحمد النني لمعسكر المنتخب قبل البطولة.

وأفصح لهيطة لـFilGoal.com: "المعسكر ينطلق يوم 6/6 في برج العرب ولكن حتى الآن لم يتحدد موقف الثنائي محمد صلاح ومحمد النني بسبب مشاركتهما في نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

واستطرد "حتى الآن لم يطلب أحدهما تأجيل الانضمام للمنتخب، ولكن قد يكون للجهاز الفني رؤية بتأجيل انضمامها للمعسكر حتى يحصلان على راحة إضافية بعد خوض نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي وذلك بالاتفاق معهما".

النجم محمد صلاح يخوض مع ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي ضد توتنام والذي يقام يوم 1 يونيو بملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

بينما تأهل محمد النني مع فريقه أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي لمواجهة تشيلسي يوم 29 مايو الجاري.

أما منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى لأمم إفريقيا والتي تلعب مبارياتها في استاد القاهرة وتضم كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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