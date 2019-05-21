الزمالك: حصلنا على موافقة بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفدرالية.. وتلك منافذ بيع التذاكر

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حصوله على موافقة من الأمن بحضور 60 ألف مشجع لنهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي في العاشرة مساءً يوم الأحد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك: حصلنا بالفعل على موافقة بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفدرالية في ملعب برج العرب".

وأضاف خلال ظهوره عبر برنامج (الزمالك اليوم) "أشكر وزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة وعامر حسين والجميع على كل الدعم وعلى الموافقة على حضور 60 ألف مشجع أمام نهضة بركان".

وواصل "سيكون هناك العديد من منافذ بيع التذاكر في مختلف المحافظات في مصر".

وعدد "منافذ البيع في الإسكندرية تبدأ من يوم الثلاثاء، بينما في القاهرة ستكون منافذ البيع في نادي الزمالك ونادي السكة الحديد ونادي الشمس".

وتابع "إلى جانب منفذ بيع في جامعة المنصورة ومنفذ في نادي القضاة ومنافذ في المنوفية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكل ذلك من أجل مساعدة الجماهير وتوفير منافذ بيع في كل مكان".

وأكمل حديثه قائلا: "يوم الأحد المقبل، الزمالك سيرفع لقب كأس الكونفدرالية".

الزمالك خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين مع تفادي اهتزاز شباكه من أجل حصد لقب الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في النهائي من هنا

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