قوائم أمم إفريقيا - جيرالدو يقود القائمة الأولية لمنتخب أنجولا‎

تواجد جيرالدو جناح الأهلي على رأس القائمة الأولية لمنتخب أنجولا التي تستعد لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وضمت القائمة 26 لاعبا، نصفها من الدوري المحلي، على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبا حسب خيارات المدير الفني الصربي سرديان فاسيليفيتش.

ويتواجد مدافع لاتسيو الإيطالي باستوس في القائمة بالإضافة إلى برونو جاسبر لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، والمهاجم ويلسون إدواردو لاعب سبورتينج براجا ضمن أبرز المحترفين في القارة العجوز.

وتخوض أنجولا مباراة ودية مع غينيا بيساو في العاشر من يونيو المقبل بالبرتغال استعدادا لمباريات المجموعة الخامسة.

وتقع الغزلان السوداء مع كل من تونس ومالي موريتانيا والتي تقام مبارياتها في استاد السويس.

وجاءت قائمة الغزلان كالتالي:

حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي).

الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ويسلون جاسبر (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – ماتا ماكوني (كلوب بروج البلجيكي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – جوناس شيمينو (جيرونا الإسباني) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي).

الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي).

الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني).

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