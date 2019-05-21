أوضح مصدر باللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر الشهر المقبل طرق دفع ثمن التذاكر المحجوزة لمباريات البطولة عبر تطبيق "تذكرتي".

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هناك طريقتين للدفع، الأولى عن طريق البطاقات الائتمانية والثانية من خلال منافذ شركة فوري. لن يكون هناك منافذ لبيع التذاكر مباشرة".

وفي نفس الإطار كشف المصدر أن التذاكر ستكون متاحة للشراء والدفع بداية من اليوم الثلاثاء عبر تطبيق "تذكرتي".

وأكمل "الحد الأقصى للفرد هو 5 تذاكر، وستكون التذاكر مرقمة برقم المقعد بكل الدرجات بكل الملاعب".

وأتم "الدرجة الثالثة فقط لن تكون مرقمة بل سيتم تقسيمها إلى مناطق، وسيتم كتابة اسم المناطق على التذاكر".

انطلق موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID.

قبل فعل أي شيء، عليك التسجيل للحصول على Fan ID، فدون بطاقة المشجع لن تستطيع الحصول على تذاكر للمباريات.

عند التسجيل للحصول على Fan ID، يجب عليك عزيزي المشجع أن تضيف بياناتك الشخصية إلى الموقع.

وعندما تضيف بياناتك الشخصية بنجاح مثل الرقم القومي وصورة البطاقة، ستصل رسالة إلى هاتفك بأن طلبك قيد التنفيذ.

وبعدها في حال نجاح طلبك، ستحصل على رقم Fan ID الذي سيمكنك بعد ذلك من الحصول على تذاكر المباريات، ويمكنك الحصول على البطاقة والتذاكر من عدد من المنافذ مثل فروع شركة "أورانج" إحدى رعاة البطولة، وبعض مراكز الشباب.

وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل، لأول مرة بحضور 24 فريقا.

يمكنكم زيارة الموقع من هنا..

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