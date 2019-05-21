الزمالك يدعو مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

دعا رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعضاء مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي كأس الكونفدرالية.

الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي في العاشرة مساءً يوم الأحد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتحدث رئيس الزمالك عبر برنامج (الزمالك اليوم) ليعلن دعوة مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية، إلى جانب "كل رؤساء الأندية المصرية".

وأضاف "كذلك سيتم دعوة أعضاء اللجنة الأوليمبية لحضور نهائي الكونفدرالية".

الزمالك خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين مع تفادي اهتزاز شباكه من أجل حصد لقب الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية من هنا

اقرأ أيضا:

عامر حسين لـ في الجول: مباراة المقاولون والأهلي في موعدها ولا صحة لتأجيلها

فوكس سبورت: رامون دياز مرشح للتدريب في باراجواي

سكاي: شيفيلد وينزداي حريص على ضم سام مرسي

"بانييه إف سي".. فريق كرة القدم الذي قهر الطبيعة

العناية الإلهية تنقذ ثلاثي الجونة من حادث سيارة مؤسف