فوكس سبورت: رامون دياز مرشح للتدريب في باراجواي

ذكرت شبكة "فوكس سبورت" أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لـ بيراميدز، صار على طاولة المرشحين لتولي منصب المدرب في فريق سيرو بورتينيو.

وقالت شبكة فوكس أن دياز مرشح ليكون مديرا فنيا للفريق المتواجد في باراجواي، بعد انفصال الأخير اليوم الإثنين عن مدربه الإسباني فيرناندو خوبيرو الذي كان يشغل هذا المنصب.

دياز (59 عاما) ليس غريبا على باراجواي، إذ قاد منتخبها الوطني بين عامي 2014 و2016، وشارك معه في نسختين لـ كوبا أمريكا.

سيرو بورتينيو أنهى مرحلة "أبيرتورا" من الدوري في باراجواي بالمركز الثاني، ومن المنتظر أن تنطلق مرحلة "كلاوسورا" في شهر يوليو المقبل.

المدرب الأرجنتيني حضر لتدريب بيراميدز في فبراير الماضي، وقاده في 11 مباراة حتى اللحظة، محققا الفوز في 7 مباريات، بالإضافة إلى 3 تعادلات وهزيمة واحدة.

بيراميدز يحتل المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 66 نقطة، وفقد رسميا أي فرصة في التتويج بالمسابقة، لكنه ضمن المشاركة الإفريقية الموسم المقبل.

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