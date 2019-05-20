العناية الإلهية تنقذ ثلاثي الجونة من حادث سيارة مؤسف

أنقذت العناية الإلهية ثنائي الجونة أحمد ياسر ريان وأحمد أباظة إلى جانب المعد البدني ويل رويال من حادث سيارة مؤسف اليوم الاثنين.

وانفجر إطار سيارة أحمد ياسر ريان قبل أن تصطدم السيارة في مقطورة على طريق رأس غارب في الخامسة والنصف عصرا، وأنقذت العناية الإلهية ثلاثي الجونة دون تعرضهم لأي إصابات.

وأطمأن مسؤولو الجونة والجهاز الفني واللاعبين على ياسر ريان وأحمد أباظة وويل رويال فور علمهم بالحادث.

ومن المنتظر أن ينتظم الثلاثي بشكل طبيعي في مران الجونة مساء اليوم الاثنين.

ويتبقى للجونة مواجهة الزمالك والإسماعيلي فيما هو متبقي من الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 36 نقطة من 32 مباراة.

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