نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وجود أي نية لتأجيل مباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة الـ33 للدوري المصري.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "مباراة المقاولون والأهلي ستلعب في موعدها يوم 28 من شهر مايو الجاري".

وأضاف "ترددت في الأيام الماضية بعض الأقاويل التي تشير إلى تأجيل المباراة، ولكني أؤكد أن كل هذه الأحاديث غير صحيحة بالمرة والمواجهة ستقام في موعدها".

وأتم تصريحاته موضحا "جدول المباريات تم وضعه منذ فترة والأهلي سيلعب أولا ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري، ثم يواجه المقاولون".

الأهلي يستعد حاليا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل بملعب برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 للدوري.

ثم يواجه المقاولون يوم 28 من الشهر ذاته وضمن الجولة الـ33 للدوري بملعب بتروسبورت.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراتين.

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