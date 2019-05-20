سكاي: شيفيلد وينزداي حريص على ضم سام مرسي

كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية رغبة نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي في التعاقد مع محترفنا المصري سام مرسي لاعب وسط ويجان.

سام مرسي قائد فريق ويجان يتبقى له موسمين في عقده مع الفريق الإنجليزي، ولكنه قد يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لـ سكاي.

وأشارت سكاي إلى "شيفيلد ضمن عدد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع سام مرسي".

صاحب الـ 27 عاما قدم موسما جيدا مع ويجان، وشارك في 40 مباراة ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

وانضم سام مرسي إلى ويجان عام 2016 قادما من تشيسترفيلد، قبل أن يرحل معارا إلى بيرنسلي.

إعارة لمدة موسم ثم عودة من جديد إلى ويجان، والآن قد نرى سام مرسي بقميص شيفيلد.

واحتل شيفيلد وينزداي المركز الـ 12 على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بينما جاء ويجان في المركز الـ 18.

ويعد فريق شيفيلد هو خامس أقدم الفرق في الاتحاد الإنجليزي، ولم يلعب الفريق في البريمير ليج منذ موسم 1999-2000.

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