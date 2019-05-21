سكاي إيطاليا: تشيلسي قرر إقالة ساري وتعيين لامبارد

يبدو أن أيام ماوريسيو ساري في تدريب تشيلسي أصبحت معدودة وبغض النظر عن نتيجة نهائي الدوري الأوروبي فإن الرحيل سيكون هو مصيره الحتمي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي ومن الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو فإن تشيلسي قرر إقالة ساري عقب نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

وأوضح التقرير أنه بغض النظر عن نتيجة النهائي فإن تشيلسي سيقيل مدربه الإيطالي بعدما قضى عاما وحيدا على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأشار التقرير إلى أن فرانك لامبارد قائد الفريق السابق والمدير الفني الحالي لدربي كاونتي سيكون هو المدير الفني الجديد للفريق.

وقاد لامبارد دربي كاونتي للتأهل إلى نهائي ملحق التصفيات المؤهلة للبريميرليج وستقام المباراة في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

أما نهائي الدوري الأوروبي فسوف يقام في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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