هاني رمزي: الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر على 25 لاعبا لقائمة أمم إفريقيا الأولية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 00:39

كتب : FilGoal

هاني رمزي

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجييري على 25 لاعبا للقائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وقال رمزي لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "الجهاز الفني استقر بالفعل على 25 لاعبا للقائمة الأولية وسيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة على الأكثر".

وأضاف "الإعلان عن القائمة سيكون من خلال القنوات الرسمية لاتحاد الكرة بعد أن يتم تسليمها إلى إيهاب لهيطة مدير المنتخب".

أخبار متعلقة

أمير توفيق لـ في الجول: لم أسافر المغرب للحصول على توقيع لابا كودجو المنتخب لـ في الجول: القائمة الأولية خلال 48 ساعة.. وتوقيت انضمام صلاح والنني لمعسكر الأمم خبر في الجول – سمير حلبية يدرس الاستقالة من المصري.. وخطوة مع الجهة الإدارية بسبب شارة القيادة ورغم ضمه للقائمة.. جيان يعتزل اللعب الدولي

وتابع "ثم سيتم استبعاد لاعبان وتقديم 23 لاعبا للقائمة النهائية للبطولة يوم 11 يونيو".

وكان FilGoal.com كشف عن موعد إعلان القائمة الأولية لمنتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

نسخة خاصة من بطولة أمم إفريقيا تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا ولأول مرة تقام البطولة في فصل الصيف.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى لأمم إفريقيا والتي تلعب مبارياتها في استاد القاهرة وتضم كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

اقرأ أيضا

بالفيديو – لا تيأسوا ولا تحزنوا فالأمور لم تنته بعد.. الزمالك يخسر بهدف في المغرب

مصدر في الزمالك يوضح لـ في الجول فرص بوطيب للعب إياب نهائي الكونفدرالية

رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

مؤتمر جروس: قادرون على التعويض.. أعد جماهير وإدارة الزمالك باللقب

32 دقيقة فصلت الزمالك عن تحطيم رقم الأهلي الدفاعي الإفريقي

منتخب مصر هاني رمزي أمم إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك يدعو مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية ساعة | إفريقيا
الزمالك: حصلنا على موافقة بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفدرالية.. وتلك منافذ بيع التذاكر ساعة | مصر
سكاي إيطاليا: تشيلسي قرر إقالة ساري وتعيين لامبارد ساعة | أوروبا
هاني رمزي: الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر على 25 لاعبا لقائمة أمم إفريقيا الأولية ساعة | إفريقيا
أوساسونا يعلن عودته الرسمية للدوري الإسباني بشكل مميز عبر تويتر 2 ساعة | أوروبا
أمير توفيق لـ في الجول: لم أسافر المغرب للحصول على توقيع لابا كودجو 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك