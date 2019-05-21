هاني رمزي: الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر على 25 لاعبا لقائمة أمم إفريقيا الأولية

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجييري على 25 لاعبا للقائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وقال رمزي لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "الجهاز الفني استقر بالفعل على 25 لاعبا للقائمة الأولية وسيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة على الأكثر".

وأضاف "الإعلان عن القائمة سيكون من خلال القنوات الرسمية لاتحاد الكرة بعد أن يتم تسليمها إلى إيهاب لهيطة مدير المنتخب".

وتابع "ثم سيتم استبعاد لاعبان وتقديم 23 لاعبا للقائمة النهائية للبطولة يوم 11 يونيو".

وكان FilGoal.com كشف عن موعد إعلان القائمة الأولية لمنتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

نسخة خاصة من بطولة أمم إفريقيا تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا ولأول مرة تقام البطولة في فصل الصيف.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى لأمم إفريقيا والتي تلعب مبارياتها في استاد القاهرة وتضم كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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