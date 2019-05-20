مؤتمر جروس: قادرون على التعويض.. أعد جماهير وإدارة الزمالك باللقب

شدد كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك على قدرة فريقه على العودة وتحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك خسر أمام نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بالمغرب.

وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حزين للغاية بسبب الهدف القاتل الذى اهتزت به شباكنا، لكننا قادرون على العودة في اللقاء خلال الإياب".

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وأضاف "سنقاتل خلال العودة من أجل تحقيق الفوز، والظفر بهذا اللقب من أجل الجماهير".

المدرب السويسري تحدث عن لقاء الذهاب قائلا "دخلنا المبراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، لكن نجح الفريق المغربي في تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني".

وأكمل "سنحاول التعويض في مباراة العودة بالقاهرة، من أجل تحقيق البطولة الإفريقية وسنعالج الأخطاء سريعا، فالهدف مثلا جاء من هجمة مرتدة كان يجب تفاديها".

وكشف جروس "اللاعبون حاولوا تسجيل هدفا خلال المباراة، لكن التوفيق لم يحالفنا في أكثر من فرصة محققة، وفي المقابل كنا نواجه خصما قويا ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ".

وأتم "أعد جماهير الزمالك وجلس الإدارة بالتعويض في مباراة الإياب وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا اللقب".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدفين من أجل حسم لقب الكونفدرالية الأول في تاريخه، واللقب الإفريقي الأول للفريق الأبيض منذ عام 2003.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام نهضة بركان للفوز بالكونفدرالية.

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