بالفيديو – لا تيأسوا ولا تحزنوا فالأمور لم تنته بعد.. الزمالك يخسر بهدف في المغرب

هدف قاتل ولكن لا يهم. الأمور مازالت في المتناول ولم تنته بعد على الإطلاق. لا تيأسوا ولا تحزنوا واستعدوا للحشد في الإياب. الزمالك يخسر في المغرب.

نهضة بركان المغربي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

خطأ من محمود عبد العزيز كلف الزمالك هجمة مرتدة في الوقت القاتل وانتهت في الشباك.

الفارس الأبيض ظل صامدا طوال أحداث المباراة. ظهر بروح قتالية رائعة وأداء دفاعي مميز وأداء منتظر من عمر صلاح، ولكن الدقيقة الأخيرة كتبت هزيمة الزمالك.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

ملعب برج العرب بمدرجات ممتلئة عن آخرها يوم الاحد المقبل تنتظر الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

الأمور لم تنته بعد..

البداية

كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك اعتمد على عمر السعيد في خط الهجوم وخلفه الثلاثي محمود عبد المنعم "كهربا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

محمد عبد الغني شارك كقلب دفاع في الزمالك بجانب محمود علاء مع استمرار الثنائي حمدي النقاز وعبد الله جمعة بشكل طبيعي في التشكيل الأساسي.

طارق حامد شارك في وسط الملعب بجانب محمود عبد العزيز، كالمعتاد بعد إصابة فرجاني ساسي، مع عمر صلاح في حراسة المرمى.

على الجانب الآخر اعتمد منير الجعواني على لابا كودجو في خط هجوم نهضة بركان.

لابا كودجو مهاجم صريح بجانب حمدي لعشير وخلفهما الثلاثي أمين الكاش وبكر الهلالي ومحمد فرحان.

مع مشاركة سمير ويدار في وسط الملعب وخلفه الرباعي الدفاعي عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو، مع عبد العالي المحمدي في حراسة المرمى.

فرصة أولى للفارس الأبيض

نهضة بركان اعتمد في بداية المباراة على الحماس الجماهيري للضغط على مرمى الزمالك ومحاولة اللعب خلف خط دفاع الفارس الأبيض.

ولكن الفارس هو من هدد المرمى أولا في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ركلة ركنية لـ الزمالك نفذها عبد الله جمعة وخرجت من منطقة جزاء نهضة بركان، قبل أن تصل إلى عبد الله جمعة مجددا.

عبد الله جمعة أرسل عرضية متقنة إلى محمود علاء الذي سدد ولكن فوق العارضة.

فرصة أولى محققة لـ الزمالك على مرمى نهضة بركان في الدقيقة الرابعة.

الرد السريع من أصحاب الأرض جاء بعدها مباشرة من ركلة حرة، لُعبت أرضية على القائم القريب إلا أنها وصلت في النهاية بسلام في يد عمر صلاح.

طوفان أصحاب الأرض

أولى الفرص الخطيرة لأصحاب الأرض جاءت في الدقيقة التاسعة من سلاح الركلات الركنية.

ركلة ركنية نفذها عمر النمساوي ومرت من فوق رأس لابا كودجو ووصلت إلى سمير أوداري الذي سدد ولكن تسديدته اصطدمت في دفاع الزمالك وأبعدها طارق حامد أولا.

الكرة لم تُبعد من منطقة جزاء الزمالك لتصل بعد ذلك إلى المدافع إيسوفو دايو الذي سدد ولكن تسديدته مرت بجوار عمر صلاح بقليل.

فرصة محققة لـ نهضة بركان ردا على الزمالك.

طوفان نهضة بركان بدأ على مرمى الزمالك من سلاح الركلات الثابتة.

ركلة ركنية نفذها عمر النمساوي ومرت من فوق رأس لابا كودجو ووصلت إلى سمير أوداري الذي سدد ولكن تسديدته اصطدمت في دفاع الزمالك وأبعدها طارق حامد أولا.

الكرة لم تُبعد من منطقة جزاء الزمالك لتصل بعد ذلك إلى المدافع إيسوفو دايو الذي سدد ولكن تسديدته مرت بجوار عمر صلاح بقليل.

بعدها تعاطف قائم عمر صلاح مع الزمالك ليحرم نهضة بركان من هدف أول محقق بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة.

كودجو حول عرضية عمر النمساوي، برأسية قوية في اتجاه مرمى عمر صلاح، إلا أنها اصطدمت في القائم، قبل أن تصل إلى سمير ويدار الذي سدد بقوة ولكن حارس الزمالك وقف بالمرصاد.

بعدها واصل عمر صلاح تألقه ليتصدى لتسديدة صاروخية من لابا كودجو في الدقيقة 17.

فرص خطيرة متتالية من نهضة بركان على مرمى الزمالك.

قائم الزمالك ظهر من جديد ليتعاطف مع عمر صلاح وينقذ الفارس الأبيض من هدف محقق عن طريق لابا كودجو في الدقيقة 41.

عرضية من عمر النمساوي من ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الزمالك وصلت إلى سمير ويدار الذي سدد ولكن تسديدته ابعدها دفاع الزمالك قبل أن تصل إلى لابا كودجو أمام عمر صلاح.

كودجو الذي كان يقف وظهره لمرمى عمر صلاح، حول تسديدة سمير ويدار إلى مرمى الزمالك ولكنها اصطدمت في القائم.

قائم عمر صلاح تعاطف مع الزمالك من جديد.

وكاد الزمالك أن يرد على طوفان نهضة بركان ولكن أوباما سقط أمام عرضية كهربا ولم يهدد مرمى أصحاب الأرض.

كهربا انطلق وتوغل داخل منطقة جزاء نهضة بركان، قبل أن يرسل عرضية متقنة إلى أوباما الذي يقف وحيدا داخل منطقة الجزاء، إلا أن الأخير سقط ولم يلمس الكرة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

خطورة كهربا وغياب ثنائي

بنفس حال الشوط الأول، انطلق الشوط الثاني بحماس جماهيري كبير من جماهير نهضة بركان.

ولكن الفرص الخطيرة لم تظهر على أي من مرمى الفريقين مع انطلاق الشوط الثاني.

وحصل عمر السعيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 52 بداعي إهدار الوقت بقرار من الحكم.

وسيغيب عمر السعيد عن إياب نهائي الكونفدرالية بسبب الإيقاف.

وكاد كهربا أن يسجل هدفا ولا أروع في الدقيقة 57 من مقصيه من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس أصحاب الأرض أبعدها إلى ركلة ركنية لم تهدد نهضة بركان في النهاية.

حمدي النقاز انطلق وأرسل عرضية متقنة وصلت إلى كهربا الذي استلم وسدد مقصيه كادت تهز شباك نهضة بركان لولا عبد العالي المحمدي.

وفي الدقيقة 60 حصل حمدي النقاز هو الآخر على بطاقة صفراء بعد تدخل أمام حمدي لعشير.

بطاقة صفراء سيغيب بسببها حمدي النقاز أيضا عن إياب نهائي الكونفدرالية.

وتدخل جروس ليدفع بـ إبراهيم حسن بدلا من زيزو، كتغيير أول لـ الزمالك في الدقيقة 68.

فرصة محققة وظهور الـ VAR

وأهدر كهربا فرصة محققة للغاية لـ الزمالك هي الأخطر في الشوط الثاني والمباراة بالكامل في الدقيقة 70.

الدقيقة 68 انفرد كهربا بمرمى نهضة بركان بعد تمريرة رائعة من عمر السعيد من عند منتصف الملعب بقليل.

انطلق كهربا منفردا بالمرمى وخلفه دفاع نهضة بركان إلا أنها في النهاية لم يسدد بالشكل المطلوب.

كهربا سدد ولكن تسديدته جاءت ضعيفة بجوار القائم ليحرم الزمالك من هدف محقق.

وفي الدقيقة 72 طالب لاعبو نهضة بركان بالحصول على ركلة جزاء ضد طارق حامد.

واتجه حكم المباراة لتقنية الفيديو للتأكد من هل اصطدمت الكرة في يد طارق حامد أم لا؟ الكرة لم تأت في يد طارق حامد ومن هنا لم يحتسب الحكم أي شيء، لتستمر المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 79 خرج كهربا وشارك محمد إبراهيم بدلا منه. تغيير ثاني لـ جروس في نهائي الكونفدرالية.

إبراهيم حسن الذي شارك في الدقيقة 68 أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 82 مرت بجوار قائم حارس نهضة بركان بقليل. فرصة خطيرة لـ الزمالك.

وفي الدقيقة 87 تألق عمر صلاح أمام رأسية قوية من البديل سلمان ولد الحاج.

رأسية قوية من عرضية جديد من الخطير عمر النمساوي ولكن رأسية سلمان ولد الحاج وجدت الرائع عمر صلاح.

واحتسب حكم المباراة 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

وحصل عمر صلاح على بطاقة صفراء في الدقيقة 91.

هدف قاتل

في الدقيقة 93 ارتكب محمود عبد العزيز خطأ قاتلا تسبب في هز شباك الزمالك.

كرة في وسط الملعب مع محمود عبد العزيز وحيدا، إلا أنه تقدم للأمام لتقطع منه الكرة وتتحول لهجمة مرتدة.

تمريرة طولية وصلت لـ لابا كودجو الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر بالعرض لـ حمدي لعشير الذي أعاد الكرة إلى لابا كودجو.

وأطلق كودجو تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء هزت شباك عمر صلاح وكتبت الهدف الأول وهدف الانتصار لـ نهضة بركان.

هدف قاتل كتب انتصار الفريق المغربي على حساب الزمالك.