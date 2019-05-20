عمر السعيد حصل على بطاقة صفراء في ذهاب نهائي الكونفدرالية ليتأكد غيابه عن لقاء الإياب، فما هي فرص خالد بوطيب للظهور في المباراة؟

مصدر مسؤول في الجهاز الفني لـ الزمالك تحدث مع FilGoal.com عن بوطيب قائلا: "فرص ظهور بوطيب في إياب نهائي الكونفدرالية متزايدة بشدة".

وأضاف "بوطيب تدرب بالفعل بالكرة وخاض تدريبات خفيفة بالكرة واستمر في القاهرة لمواصلة برنامجه العلاجي".

وتابع "فرصته موجودة بشدة للعب نهائي الكونفدرالية بشكل طبيعي وسيخضع أيضا لفحص طبي جديد للتأكد من ذلك".

وأشار "اللاعب سيخضع لفحص طبي عقب عودة بعثة الزمالك للقاهرة".

ويغيب بوطيب عن صفوف الزمالك منذ إصابته أمام الإسماعيلي خلال شهر أبريل الماضي.

وانضم خالد بوطيب صاحب الـ 32 عاما إلى الزمالك في يناير الماضي، ولعب 9 مباريات في الدوري.

وسجل بوطيب هدفين وصنع مرة خلال مشاركته في الدوري المصري.

الزمالك خسر أمام نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نهائي الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان في لقاء الإياب على ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في لقاء الإياب بوجود بوطيب من هنا

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