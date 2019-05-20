بسبب شارة القيادة ورغم ضمه للقائمة.. جيان يعتزل اللعب الدولي

أعلن أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا اعتزاله اللعب الدولي بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في كأس أمم إفريقيا 2019.

أسامواه جيان النادي : العين غانا

ولم يعلن منتخب غانا بقيادة مدربه كواسي أبياه القائمة النهائية حتى الآن لكن موقع "غانا سوكر نت" ذكر أنه أبلغ جيان قبل عدة أيام بنيته استدعائه للبطولة التي تقام في مصر.

لكن ما دفع جيان لإعلانه اعتزال اللعب الدولي هو إبلاغه بسحب شارة قيادة الفريق منه وإعطائها إلى أندري أيو.

هذا بالإضافة لأن أبياه لن يعتمد على جيان بشكل أساسي في البطولة بل سيكون له دورا محددا.

وقال جيان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد".

وأكمل "لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب".

وأتم جيان "سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى من خلال عدة استثمارات".

ويعد جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا إذ أنه سجل 51 هدفا وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم هم 2006 و2010 و2014.

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