بسبب شارة القيادة ورغم ضمه للقائمة.. جيان يعتزل اللعب الدولي

الإثنين، 20 مايو 2019 - 22:28

كتب : FilGoal

أسامواه جيان

أعلن أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا اعتزاله اللعب الدولي بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في كأس أمم إفريقيا 2019.

أسامواه جيان

النادي : العين

غانا

ولم يعلن منتخب غانا بقيادة مدربه كواسي أبياه القائمة النهائية حتى الآن لكن موقع "غانا سوكر نت" ذكر أنه أبلغ جيان قبل عدة أيام بنيته استدعائه للبطولة التي تقام في مصر.

لكن ما دفع جيان لإعلانه اعتزال اللعب الدولي هو إبلاغه بسحب شارة قيادة الفريق منه وإعطائها إلى أندري أيو.

أخبار متعلقة

في ظل اهتمام يونايتد وأرسنال بضمه.. توماس بارتي: شيء وحيد يجعلني أرحل عن أتليتكو تقرير: الاتفاق تم.. كونتي يستعد لخلافة سباليتي في إنتر تقرير: نابولي رفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي.. هذا شرط النادي

هذا بالإضافة لأن أبياه لن يعتمد على جيان بشكل أساسي في البطولة بل سيكون له دورا محددا.

وقال جيان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد".

وأكمل "لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب".

وأتم جيان "سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى من خلال عدة استثمارات".

ويعد جيان هو الهداف التاريخي لمنتخب غانا إذ أنه سجل 51 هدفا وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم هم 2006 و2010 و2014.

اقرأ أيضا:

العناية الإلهية تنقذ ثلاثي الجونة من حادث سيارة مؤسف

بيان رسمي - باريس سان جيرمان يكشف موقف مبابي

خبر في الجول – تعرف على مطالب نهضة بركان من الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

حكايات في رمضان - أورتيجا.. "أشعر بالخجل كلما طرأت مشكلة الإدمان"

الإثيوبي تيسيما حكما لمواجهة الزمالك وبركان.. ذكريات غير طيبة مع المصريين

جيان غانا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك يدعو مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية ساعة | إفريقيا
الزمالك: حصلنا على موافقة بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفدرالية.. وتلك منافذ بيع التذاكر ساعة | مصر
سكاي إيطاليا: تشيلسي قرر إقالة ساري وتعيين لامبارد ساعة | أوروبا
هاني رمزي: الجهاز الفني لمنتخب مصر استقر على 25 لاعبا لقائمة أمم إفريقيا الأولية ساعة | إفريقيا
أوساسونا يعلن عودته الرسمية للدوري الإسباني بشكل مميز عبر تويتر 2 ساعة | أوروبا
أمير توفيق لـ في الجول: لم أسافر المغرب للحصول على توقيع لابا كودجو 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك