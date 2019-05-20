بيان رسمي - باريس سان جيرمان يكشف موقف مبابي

الإثنين، 20 مايو 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - الصورة من thesefootballtimes

نشر نادي باريس سان جيرمان، نفى فيه أي نية للاستغناء عن لاعبه كيليان مبابي.

وقال النادي الفرنسي:

"علاقة قوية للغاية جمعت باريس سان جيرمان بـ كيليان مبابي طوال الموسمين الماضيين، وهذه العلاقة ستستمر في الموسم المقبل.

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لدينا طموحات مشتركة لكتابة التاريخ في الكرة الأوروبية، في الذكرى الخمسينية لتأسيس باريس سان جيرمان.

نريد تسطير صفحة جديدة في تاريخ نادينا سويًا، وكل طرف سيقوم بدوره المطلوب، مع الاعتراف بأهمية المجموعة".

مبابي أثار الشكوك بشأن مستقبله أمس الأحد، بعد تسلمه جائزتي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وأفضل لاعب شاب، من رابطة اللاعبين المحترفين.

متصدر هدافي الدوري الفرنسي صرّح يوم أمس: "هذا هو اللقب الوحيد الذي لم أكن قد حققته. أنا سعيد للغاية، أعيش لحظة مميزة للغاية واستطعت التأقلم مع تغيير مركزي، الآن وصلت لنقطة التحول الثانية في مسيرتي، وقد اكتشفت العديد من الأشياء هنا بالفعل".

مضيفا: "ربما حانت اللحظة التي يجب أن أتحمّل فيها مزيدا من المسؤوليات، في باريس سان جيرمان ربما، أو في مكان آخر مع مشروع جديد، أشكر الجميع على كل حال".

قبل أن يضيف للصحفيين في المنطقة المختلطة: "قلت ما يجب علي قوله، عليك أن تبعث بالرسائل في مناسبة مماثلة، وقد بعثت برسالتي. إن تحدثت أكثر فلن تكون الرسالة التي أود أن أبعثها".

مبابي سجّل 32 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وارتبط اسمه بـ ريال مدريد طوال الفترة الماضية.

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مبابي باريس سان جيرمان

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