أرسل نادي نهضة بركان المغربي خطابا لنادي الزمالك بمطالبه قبل مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، بعد الخسارة ذهابا 1-0.

وطلب النادي المغربي من الزمالك توفير حافلة كبيرة تسع 50 مقعدا من أجل الفريق.

بالإضافة إلى توفير سيارة خاصة لرئيس البعثة، وسيارتين لباقي أعضاء المجلس.

كما طلب نهضة بركان في خطابه توفير ملعب بالقرب من فندق الإقامة في القاهرة لحصة تدريبية يوم الأربعاء المقبل.

وتوفير ملعب آخر بأضواء كاشفة قريب من فندق الإقامة في برج العرب للتدرب عليه يومي الخميس والجمعة.

وأخيرا، طلب نهضة بركان التدريب على ملعب برج العرب يوم السبت في نفس موعد المباراة.

ومن المقرر أن تصل بعثة نهضة بركان للقاهرة فجر يوم الأربعاء.

وتتوجه البعثة إلى الإسكندرية ظهر يوم الخميس، استعدادا للمباراة.

وتغادر بعثة الفريق المغربي مصر صباح يوم الاثنين بعد المباراة.

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