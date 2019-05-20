الإثيوبي تيسيما حكما لمواجهة الزمالك وبركان.. ذكريات غير طيبة مع المصريين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لمواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

صاحب الـ39 عاما سيعاونه زاكالي سيويلي من جنوب إفريقيا، والحادجي ماليك سامبا من السنغال، والصادق السالمي كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو، يجلس جاني سيكازوي حكم مباراة الذهاب ومعه جبريل كامارا من السنغال ووليد أحمد علي من السودان.

تيسيما يتحضر لرابع نهائي إفريقي يقوده، وذكرياته مع المصريين فيها ليست بالطيبة.

الإثيوبي كان شاهدا على تعادل الأهلي مع الوداد 1-1 في برج العرب في ذهاب نهائي 2017، كما كان شاهدا على هزيمة الأحمر من الترجي بثلاثية في رادس في إياب النهائي الذي تلاه.

تيسيما نفسه كان حكما لمباراة الصفاقسي ونهضة بركان في هذه النسخة من الكونفدرالية، والتي انتهت بنتيجة 2-0 للصفاقسي في ذهاب نصف النهائي.

بعيدا عن مباراتي النهائي اللذان قادهما للأهلي من قبل، كان شاهدا على انتصارات مصرية مثل فوز الأهلي على وفاق سطيف 2-0 في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، وفوز مصري على تنزانيا 3-0 في 2015.

نهضة بركان المغربي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل للمواجهة

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