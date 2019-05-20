تقرير: الاتفاق تم.. كونتي يستعد لخلافة سباليتي في إنتر

بعد غياب لما يقرب لعام كامل، على ما يبدو فأننا سنرى أنطونيو كونتي في مقعد المدير الفني من جديد، والسبب إنتر.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة سكاي وصحيفة جارديان البريطانية، كشف في تقرير حصري له إتمام الاتفاق بين كونتي وإنتر.

وأشارت جارديان إلى "إنتر وافق بالفعل على شروط كونتي الشخصية، والمدرب يستعد للعودة من جديد لمقعد المدير الفني".

عقد كونتي مع إنتر سيكون من 3 لـ 4 سنوات، وسيخلف لوتشانو سباليتي الذي سيرحل من منصبه عقب نهاية الموسم الحالي، وفقا للصحيفة البريطانية.

العديد من الأندية كانت تهتم بـ كونتي وعلى رأسهم باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، ولكن المدرب الإيطالي "يرغب في العودة من جديد إلى إيطاليا ومن هنا اختار إنتر"، كما ذكرت جارديان.

جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر عمل من قبل مع كونتي في فترتهما مع يوفنتوس في الفترة ما بين 2011 و2014.

كونتي صاحب الـ 49 عاما رحل من تدريب تشيلسي في يوليو من العام الماضي، ولم يقود أي فريق منذ تلك المدة.

في إيطاليا، تلألأ كونتي في مقعد المدير الفني لـ يوفنتوس في الفترة ما بين 2011 حتى 2014 وحقق 3 ألقاب دوري إيطالي وكأس السوبر الإيطالي مرة.

فترته الأخيرة مع تشيلسي شهدته تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2016-17.

على الجانب الآخر، يأمل إنتر ألا يتعثر في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي أمام إمبولي من أجل الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إنتر يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع أتلانتا وبفارق نقطة واحدة عن الخامس ميلان.

انتصار إنتر على إمبولي يضمن له بشكل رسمي الوصول لدوري الأبطال دون النظر لنتائج المنافسين، ولكن تعثره بالتعادل أو الهزيمة سيجعل مصيره في يد ساسولو (منافس أتلانتا في الجولة الأخيرة) وسبال (منافس ميلان).

وتولى سباليتي مسؤولية قيادة إنتر في 2017 قادما من روما.

ولعب إنتر 89 مباراة تحت قيادة سباليتي، وانتصر في 45 مباراة وتعادل 24 مرة وخسر 20 مرة.

وودع إنتر دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات ليتجه إلى الدوري الأوروبي وخسر في دور الـ 16 أمام فرانكفورت، وفي كأس إيطاليا ودع المسابقة أمام لاتسيو في ربع النهائي.

والآن يقاتل من أجل الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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