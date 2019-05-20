بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة نهضة بركان

الإثنين، 20 مايو 2019 - 21:15

كتب : أحمد شوقي

عمر السعيد - الزمالك - نهضة بركان

وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين قادمة من المغرب عقب مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك خسر من نهضة بركان بهدف دون رد وسوف يلتقيه مرة أخرى يوم الأحد المقبل في الإياب في ملعب برج العرب.

وسيحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية من المران اليوم على أن يعودوا للتدرب غدا الثلاثاء استعدادا للقاء الإياب.

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ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب من أجل يتوج بالكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

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