"مصر ستحصل على إيرادات مالية من كأس أمم إفريقيا من طريقتين، أولهما بيع التذاكر وثانيهما هي الحصول على نسبة 20% مما يحصده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من حقوق تسويق البطولة"، هذا ما أوضحه مصدر في اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا المقامة في مصر يونيو المقبل.

المصدر كشف لـFilGoal.com الإيرادات المتوقعة من عملية بيع التذاكر بعد تخفيض ثمن تذاكر الدرجة الثالثة من 200 جنيه إلى 150 جنيه، حيث قال: "القيمة المتوقعة لبيع تذاكر البطولة تصل بين 5 و6 مليون دولار".

وأضاف "هذا المبلغ قد يقل بنسبة ضئيلة بعد قرار تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر".

وأوضح "ذلك القرار سيخفض دخل المباراة الواحدة للمنتخب بحوالي 2 مليون جنيه".

انطلق موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID.

يبدو الأمر بسيطا لكنه يحتاج لعدة خطوات، هكذا يمكنك الحصول على بطاقة المشجع Fan ID وتذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا.

قبل فعل أي شيء، عليك التسجيل للحصول على Fan ID، فدون بطاقة المشجع لن تستطيع الحصول على تذاكر للمباريات.

عند التسجيل للحصول على Fan ID، يجب عليك عزيزي المشجع أن تضيف بياناتك الشخصية إلى الموقع.

وعندما تضيف بياناتك الشخصية بنجاح مثل الرقم القومي وصورة البطاقة، ستصل رسالة إلى هاتفك بأن طلبك قيد التنفيذ.

وبعدها في حال نجاح طلبك، ستحصل على رقم Fan ID الذي سيمكنك بعد ذلك من الحصول على تذاكر المباريات، ويمكنك الحصول على البطاقة والتذاكر من عدد من المنافذ مثل فروع شركة "أورانج" إحدى رعاة البطولة، وبعض مراكز الشباب.

وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل، لأول مرة بحضور 24 فريقا.

وتسعى مصر للظفر بلقب البطولة للمرة الثامنة، الأمر الذي سيحتاج مؤازرة جماهيرية ضخمة.

يمكنكم زيارة الموقع من هنا..

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