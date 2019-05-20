كيف تعوض الغيابات ضد نهضة بركان؟ اختر تشكيل الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية

الإثنين، 20 مايو 2019 - 11:17

كتب : FilGoal

عمر السعيد - الزمالك - نهضة بركان

خسر الزمالك جهود اثنين من أعمدته الأساسية في مواجهة الإياب بنهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان والذي يقام يوم الأحد المقبل بسبب تراكم البطاقات. فمن يعوض هذه الغيابات؟

جماهير الزمالك لديها الكثير من الأفكار التي تدور في رأسها قبل مواجهة نهضة بركان حول التشكيل الذي سيلعب به السويسري كريستيان جروس في مباراة الإياب. فمن يحل محل الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز؟

سيغيب عن الزمالك الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز بعد حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة الذهاب ضد نهضة بركان يوم الأحد والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 1-0.

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هل يشرك كريستيان جروس محمد إبراهيم كلاعب إضافي في الوسط ويلعب بكهربا وحده في الهجوم؟

أما في مركز الظهير الأيمن سيلعب حازم إمام، كما أن هناك فرصة ربما للحاق خالد بوطيب بالمباراة النهائية.

في رأي مشجعي الزمالك، ما التشكيل المثالي للفارس الأبيض ضد نهضة بركان؟

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