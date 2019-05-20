كشف مصدر داخل الزمالك أن النادي بدأ المفاوضات لزيادة أعداد الجماهير في إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، المقرر الأحد المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بدأنا التحرك لزيادة أعداد الجماهير بعد نهاية مباراة الذهاب مباشرة".

وأضاف "نتوقع أن يتم السماح لنا بزيادة أعداد الجماهير".

وأردف "جمهور الزمالك سيكون كلمة السر في البطولة، لذا سنبذل قصارى جهدنا ليكون برج العرب ممتلئ بالجماهير لمساندة الفريق".

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم العدد المتفق عليه لحضور جمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية في 26 مايو، وهو 30 ألف مشجعا.

ويستضيف الزمالك فريق بركان في ملعب برج العرب ويأمل في أكبر عدد من الجماهير لمؤازرته في نهائي قاري مرتقب.

نهضة بركان المغربي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

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