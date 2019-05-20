محرز: أسعى لقيادة الجزائر للقب أمم إفريقيا 2019

يسعى الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي لقيادة منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة بمصر.

منتخب الجزائر توج بالبطولة مرة واحدة حين استضافها عام 1990.

وقال محرز في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "لقد مر 29 عاما منذ تتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا، وأريد أن أكون جزءا من الفريق الذي يسعى لتكرار هذا الإنجاز".

ويأمل محرز في إنهاء موسمه الأول مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بلقب أمم إفريقيا، بعدما توج بالثلاثية المحلية مع سيتي.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين استعدادا لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر والتي تبدأ يوم 21 يونيو المقبل.

ويقيم ثعالب الصحراء بقيادة المدير الفني الوطني جمال بلماضي معسكرا إعداديا في العاصمة القطرية الدوحة، بداية من الثامن من يونيو المقبل.

وسيلتقي خلال المعسكر مع كلٍ من منتخبي مالي وموزمبيق.

ولم يعلن بلماضي قائمة المنتخب الأولية، ووفقا لجريدة الهداف الجزائرية فإن بلماضي قد استقر على 23 اسما يرافقونه للبطولة على أن يضع قائمة موسعة تحسبا لأي مفاجأت.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من كينيا ويستهل بها مشواره يوم 23 يونيو، ثم يلاقي السنغال وتنزانيا.

اقرأ أيضا

في الجول يكشف – دخل مصر المتوقع من بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا بعد تخفيض ثمنها

الخسارة بهدف في الذهاب؟ بشرى خير لـ الزمالك

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: مفاوضات لزيادة أعداد الجماهير في نهائي الكونفدرالية

كيف تعوض الغيابات ضد نهضة بركان؟ اختر تشكيل الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية

مصدر في الزمالك يوضح لـ في الجول فرص بوطيب للعب إياب نهائي الكونفدرالية