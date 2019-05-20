سويلم: خاطبنا الأمن لحضور 60 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبركان

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه قام بمخاطبة الجهات الأمنية لحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، يوم الأحد المقبل في استاد برج العرب.

وقال سويلم لبرنامج "كلام في الجون" عبر إذاعة "راديو هيتس": "الدولة كلها تساند الزمالك للفوز بالبطولة".

وشدد "سيكون هناك دعم من كل الجهات. المدرجات ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط".

وأضاف "رئيس الزمالك قدم اقتراحا بتخصيص منافذ بيع في المحافظات التي يوجد بها قاعدة جماهيرية كبيرة للزمالك، مثل محافظات القناة ومدن المنصورة والإسكندرية".

وأتم "رغم أن محافظة الشرقية محافظة أهلاوية بامتياز، أتعهد كنائب لها في البرلمان أن يتم توزيع حصة لا بأس بها من التذاكر هناك".

كشف مصدر داخل الزمالك أن النادي بدأ المفاوضات لزيادة أعداد الجماهير في إياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، المقرر الأحد المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بدأنا التحرك لزيادة أعداد الجماهير بعد نهاية مباراة الذهاب مباشرة".

وأضاف "نتوقع أن يتم السماح لنا بزيادة أعداد الجماهير".

وأردف "جمهور الزمالك سيكون كلمة السر في البطولة، لذا سنبذل قصارى جهدنا ليكون برج العرب ممتلئ بالجماهير لمساندة الفريق".

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم العدد المتفق عليه لحضور جمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية في 26 مايو، وهو 30 ألف مشجعا.

ويستضيف الزمالك فريق بركان في ملعب برج العرب ويأمل في أكبر عدد من الجماهير لمؤازرته في نهائي قاري مرتقب.

نهضة بركان المغربي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل للمواجهة

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