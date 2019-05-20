حكمان مصريان في كأس العالم للشباب

يشارك ثنائي التحكيم المصري جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال في كأس العالم للشباب 2019.

وأفاد اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الإثنين بأن: "لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تختار جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب".

كأس العالم 2019 للشباب تحت 20 عاما تقام نسختها الـ22 في بولندا، وتبدأ يوم 23 مايو المقبل وتنتهي يوم 15 يونيو.

يذكر أن جريشة سيقود مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي في ملعب مولاي عبد الله بالرباط يوم الجمعة المقبل.

صفحة معلومات المباراة على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أشارت إلى أن جريشة، بمعاونة السوداني وليد أحمد علي والجزائري عبد الحق عتشالي سيقودون المواجهة.

الحكم المصري الدولي صاحب الـ43 عاما يقود نهائي البطولة لأول مرة منذ 2015، حينما قاد مواجهة إياب النهائي بين اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونغولي.

كما قاد جريشة مواجهة السوبر الإفريقي عام 2017 بين صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

وقاد جريشة مباراتين فقط في دوري الأبطال هذا العام جمعوا بين لوبي ستارز النيجيري وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات، وقسنطينة الجزائري والترجي التونسي في دور الثمانية.

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