الجزائر تخوض مباراتين وديتين في قطر استعداد لأمم إفريقيا

الإثنين، 20 مايو 2019 - 11:56

كتب : إسلام أحمد

مراسم قرعة أمم إفريقيا

يخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين استعدادا لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر والتي تبدأ في الحادي والعشرين من يونيو المقبل.

ويقيم ثعالب الصحراء بقيادة المدير الفني الوطني جمال بلماضي معسكرا إعداديا في العاصمة القطرية الدوحة، بداية من الثامن من يونيو المقبل.

وسيلتقي خلال المعسكر مع كلٍ من منتخبي مالي وموزمبيق.

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ولم يعلن بلماضي قائمة المنتخب الأولية، ووفقا لجريدة الهداف الجزائرية فإن بلماضي قد استقر على 23 اسما يرافقونه للبطولة على أن يضع قائمة موسعة تحسبا لأي مفاجأت.

وصرح بلماضي عن القائمة النهائية لبي إن سبورتس " قائمتي تم الانتهاء منها بنسبة 90 بالمائة، مع لاعبين أو ثلاثة اقتربوا، القائمة في رأسي".

وتقع الجزائر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من كينيا وتستهل بها مشوارها في الثالث والعشرين من يونيو، ثم تلاقي السنغال وتنزانيا.

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