إسماعيل يوسف: اللاعبون كانوا رجالا رغم الخسارة.. وجماهير الزمالك ستمنحنا اللقب

أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأداء لاعبي فريقه أمام نهضة بركان رغم الخسارة، كاشفا بأن جمهور فريقه سيمنحهم اللقب.

الزمالك خسر أمام نهضة بركان في المغرب بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة خططية عالية أمام فريق نهضة بركان، والخسارة لا تعبر عن أحداث اللقاء الذي شهد أداء رائعا من الزمالك".

وأضاف "الفريق كان على قدر المسئولية خلال شوطي اللقاء، والهدف الذي سجله الفريق المغربي جاء في وقت قاتل للغاية، ولكننا قادرين على التعويض بالقاهرة".

رئيس بعثة الزمالك في المغرب أكمل "أمامنا مباراة قوية الأحد المقبل في الإسكندرية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والتتويج بالكونفدرالية".

وأتم "متأكد من مساندة جماهير الزمالك لنا خلال لقاء الإياب وهم من سيصنعون الفارق، لتعويض النتيجة والفوز باللقب على أرضنا ووسط جماهيرنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدفين من أجل حسم لقب الكونفدرالية الأول في تاريخه، واللقب الإفريقي الأول للفريق الأبيض منذ عام 2003.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام نهضة بركان للفوز بالكونفدرالية.

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