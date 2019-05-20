الزمالك يفقد السعيد والنقاز في إياب نهائي الكونفدرالية

تأكد بشكل رسمي غياب عمر السعيد مهاجم الزمالك عن مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية في المغرب.

وحصل عمر السعيد على إنذار في الدقائق الأولى من الشوط الثاني أمام بركان، بعدما اعتبر الحكم أن اللاعب يدعي الإصابة والسقوط لإهدار الوقت.

وبذلك يتأكد غياب عمر السعيد عن مباراة العودة بعدما حصل على الإنذار الأول في إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي التونسي.

وحصل أيضا الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز على إنذار ليتأكد غيابه عن لقاء العودة. وكان النقاز حصل على البطاقة الصفراء الأولى في مباراة النجم الساحلي.

بخلاف السعيد والنقاز يوجد 6 لاعبون مهددون بالغياب عن إياب النهائي وهم محمود علاء وطارق حامد وإبراهيم حسن وكهربا وأوباما وعماد السيد.

وتقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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