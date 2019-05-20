بالفيديو - كهربا يهدر هدفا محققا لـ الزمالك أمام نهضة بركان

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا محققا لـ الزمالك أمام نهضة بركان من انفراد صريح بالمرمى.

الزمالك يواجه نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي مع خطورة كبيرة على مرمى عمر صلاح.

وفي الدقيقة 68 انفرد كهربا بمرمى نهضة بركان بعد تمريرة رائعة من عمر السعيد من عند منتصف الملعب بقليل.

انطلق كهربا منفردا بالمرمى وخلفه دفاع نهضة بركان إلا أنها في النهاية لم يسدد بالشكل المطلوب.

كهربا سدد ولكن تسديدته جاءت ضعيفة بجوار القائم ليحرم الزمالك من هدف محقق.

اقرأ أيضا:

مران الأهلي – حضور الخطيب.. والشيخ يشارك في التدريبات الجماعية

تقرير مغربي: مفاجآت عملاقة في اختيارات رينار الهجومية في أمم إفريقيا

إسماعيل يوسف: نهضة بركان رائع في إفريقيا.. والفوز بالكونفدرالية مهم لهذا السبب

بالفيديو – برشلونة يتعادل مع إيبار.. وميسي يعزز تصدره لسباق الحذاء الذهبي بهدفين

بالفيديو – وداع أليجري وبارزالي.. يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا في حضور بوفون ورامسي