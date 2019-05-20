بالفيديو - كهربا يهدر هدفا محققا لـ الزمالك أمام نهضة بركان

الإثنين، 20 مايو 2019 - 01:33

كتب : FilGoal

محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا محققا لـ الزمالك أمام نهضة بركان من انفراد صريح بالمرمى.

الزمالك يواجه نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي مع خطورة كبيرة على مرمى عمر صلاح.

أخبار متعلقة

الزمالك يفقد السعيد والنقاز في إياب نهائي الكونفدرالية بالفيديو – قائم عمر صلاح يقول لا لـ نهضة بركان بالفيديو – القائم ينقذ الزمالك.. وعمر صلاح يتألق أمام نهضة بركان بالفيديو – محمود علاء يهدد نهضة بركان والأخير يرد بفرصة بـ 3 أراوح أمام الزمالك

وفي الدقيقة 68 انفرد كهربا بمرمى نهضة بركان بعد تمريرة رائعة من عمر السعيد من عند منتصف الملعب بقليل.

انطلق كهربا منفردا بالمرمى وخلفه دفاع نهضة بركان إلا أنها في النهاية لم يسدد بالشكل المطلوب.

كهربا سدد ولكن تسديدته جاءت ضعيفة بجوار القائم ليحرم الزمالك من هدف محقق.

اقرأ أيضا:

مران الأهلي – حضور الخطيب.. والشيخ يشارك في التدريبات الجماعية

تقرير مغربي: مفاجآت عملاقة في اختيارات رينار الهجومية في أمم إفريقيا

إسماعيل يوسف: نهضة بركان رائع في إفريقيا.. والفوز بالكونفدرالية مهم لهذا السبب

بالفيديو – برشلونة يتعادل مع إيبار.. وميسي يعزز تصدره لسباق الحذاء الذهبي بهدفين

بالفيديو – وداع أليجري وبارزالي.. يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا في حضور بوفون ورامسي

في إفريقيا في الكونفدرالية الزمالك نهضة بركان

نرشح لكم

أخر الأخبار

إسماعيل يوسف: اللاعبون كانوا رجالا رغم الخسارة.. وجماهير الزمالك ستمنحنا اللقب 3 ساعة | إفريقيا
مصدر في الزمالك يوضح لـ في الجول فرص بوطيب للعب إياب نهائي الكونفدرالية 3 ساعة | إفريقيا
مؤتمر جروس: قادرون على التعويض.. أعد جماهير وإدارة الزمالك باللقب 4 ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات الإثنين 20-5-2019 والقنوات الناقلة.. جولة الحسم في دوري أبطال آسيا 4 ساعة | أوروبا
لاعب بركان: فزنا على الزمالك القوي صاحب الخبرة الإفريقية 4 ساعة | إفريقيا
رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي 4 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك

قد ينال إعجابك