بالفيديو – قائم عمر صلاح يقول لا لـ نهضة بركان

الإثنين، 20 مايو 2019 - 00:58

كتب : FilGoal

مران الزمالك

تعاطف قائم عمر صلاح حارس مرمى الزمالك من جديد مع الفارس الأبيض ليحرم نهضة بركان من هدف محقق مع نهاية الشوط الأول.

الزمالك يواجه نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

نهضة بركان الذي ظهر أخطر في الشوط الأول، هدد مرمى عمر صلاح برأسية لابا كودجو التي اصطدمت في القائم في الدقيقة 16.

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قائم الزمالك ظهر من جديد ليتعاطف مع عمر صلاح وينقذ الفارس الأبيض من هدف محقق عن طريق لابا كودجو في الدقيقة 41.

عرضية من عمر النمساوي من ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الزمالك وصلت إلى سمير ويدار الذي سدد ولكن تسديدته ابعدها دفاع الزمالك قبل أن تصل إلى لابا كودجو أمام عمر صلاح.

كودجو الذي كان يقف وظهره لمرمى عمر صلاح، حول تسديدة سمير ويدار إلى مرمى الزمالك ولكنها اصطدمت في القائم.

قائم عمر صلاح تعاطف مع الزمالك من جديد.

وكاد الزمالك أن يرد على طوفان نهضة بركان ولكن أوباما سقط أمام عرضية كهربا ولم يهدد مرمى أصحاب الأرض.

كهربا انطلق وتوغل داخل منطقة جزاء نهضة بركان، قبل أن يرسل عرضية متقنة إلى أوباما الذي يقف وحيدا داخل منطقة الجزاء، إلا أن الأخير سقط ولم يلمس الكرة.

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