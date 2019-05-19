مران الأهلي – حديث بين الخطيب ولاسارتي.. والشيخ يشارك في التدريبات الجماعية

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مران الفريق اليوم الأحد، لدعم اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 في الدوري المصري.

وشهد مران الأهلي حضور محمود الخطيب الذي تحدث مع مارتين لاسارتي قبل انطلاق المران، لمدة 10 دقائق.

وعقد مارتين لاسارتي مدرب الأهلي محاضرة فنية على أرضية ملعب التتش للحديث عن بعض الأمور الفنية، استعدادا للإسماعيلي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال، إلى جانب التدرب على بعض الجمل الفنية.

وخصص لاسارتي فقرة خاصة للتسديد على المرمى، شارك فيها رمضان صبحي ووليد سليمان وأحمد حمودي.

وشارك أحمد الشيخ في مران الأهلي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر.

واكتفى الشيخ بأداء تدريبات بدنية خفيف بعيدا عن الكرة يوم السبت، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي يوم الأحد.

وخاض علي لطفي تدريبات في صالة الجيم على هامش المران، بعد شكوته من إصابة في الرباط الداخلي للركبة.

ويخضع علي لطفي لبرنامج علاجي وتأهيلي بسبب إصابته التي غاب بسببها عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، وخلفه الزمالك بـ 66 نقطة من 29 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي من هنا

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