هيثم فاروق: أوباما كان عبئا على الزمالك أمام بركان.. ولماذا تهاجم في الدقيقة 93؟

الإثنين، 20 مايو 2019 - 02:19

كتب : FilGoal

هيثم فاروق

تعجب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس من اندفاع الأبيض للهجوم أمام نهضة بركان في الدقيقة 93 رغم أن النتيجة تشير إلى التعادل السلبي وقبل أن يسجل الفريق المغربي هدف الفوز.

الزمالك خسر أمام نهضة بركان بهدف دون رد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي أقيمت في المغرب.

وقال هيثم فاروق في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "لماذا خرج فريق الزمالك للهجوم وترك الدفاع في الدقيقة 93 وقبل دقيقتين فقط من النهاية والخروج بالتعادل السلبي، كان يجب أن يقتل اللقاء ويبقي النتيجة كما هي".

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وأوضح "الهدف خطأ مشترك من محمود عبد العزيز الذي فقد الكرة أمام منطقة جزاء بركان مع الثنائي حمدي النقاز ومحمد عبد الغني الذي فشل في إيقاف لابا كودجو وتركه ينطلق ويمرر الكرة ثم يخترق منطقة الجزاء ويسجل الهدف".

وعن كهربا وأوباما قال: "كهربا كان يمنح الزمالك عنصر السرعة في المباراة لذلك كان يجب أن يبقى والتغيير يكون خروج أوباما بدلا منه".

وأكد "لذلك كهربا أحرج كريستيان جروس أثناء خروجه من المباراة عندما أشار أنه رقم 11 معتقدا أن التغيير خطأ".

وأردف "أما أوباما كان عبئا على الزمالك في المباراة، ارتكب الكثير من الأخطاء وخسر الكرة كثيرا واعتقد أنه باراك أوباما وليس يوسف إبراهيم أوباما".

وأتم تصريحاته قائلا: "أحيي عمر صلاح الذي كان رجل المباراة وتحمل المسؤولية في ظروف صعبة للغاية وأنقذ مرماه من عدة أهداف مؤكدة".

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