لاعب بركان: فزنا على الزمالك القوي صاحب الخبرة الإفريقية

الإثنين، 20 مايو 2019 - 02:42

كتب : FilGoal

عمر النمساوي - نهضة بركان

أشاد عمر النمساوي لاعب نهضة بركان، بانتصار فريقه على الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

نهضة بركان المغربي حقق أسبقية صغيرة متأخرة في الوقت القاتل على حساب الزمالك، وفاز بهدف دون رد في مواجهة الذهاب، قبل أسبوع على مواجهة الفصل في برج العرب. (طالع التفاصيل)

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وقال النمساوي بعد المباراة: "الفوز كان صعبا وجاء أمام فريق قوي لديه خبرة إفريقية كبيرة".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع le 360 المغربي: "حاولنا تسجيل مزيد من الأهداف لكن لم ننجح، سنحت لنا العديد من الفرص".

وواصل اللاعب المتخصص في تنفيذ الركلات الحرة: "الأهم هو عدم استقبال أي هدف على ملعبنا".

مختتما: "أشكر الجماهير التي ساندتنا طوال المباراة، الآن يجب التركيز على مباراة الإياب حتى نحقق اللقب الإفريقي الأول في تاريخ النادي".

الزمالك يحتاج إلى تعويض تأخره بهدف دون رد في مواجهة الإياب يوم الأحد المقبل في استاد برج العرب.

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