مدرب الزمالك: مباراة الإياب حياة أو موت.. وأخص بالشكر عمر صلاح

الإثنين، 20 مايو 2019 - 02:34

كتب : FilGoal

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

يرى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالزمالك، أن فريقه قادر على تعويض تأخره ذهابا أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

الزمالك تلقى هدفا قاتلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، قبل أسبوع على مواجهة الإياب في برج العرب. (طالع التفاصيل)

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وقال أمير عزمي بعد المباراة: "أشكر اللاعبين على الأداء الرجولي، هذه هي كرة القدم".

وأضاف المدرب المساعد للزمالك: "نهضة بركان استغل خطأ وسجل في الدقيقة الأخيرة".

وواصل: "الشوط الأول انتهى، والشوط الثاني في مصر، اللاعبون قادرون على الفوز".

وأكمل: "أتمنى أن يمتلئ الاستاد بالجماهير وأن يؤازروا اللاعبين بقوة".

وأشاد بحارس مرماه الشاب الذي شارك اضطراريا لغياب محمود جنش وعماد السيد: "لعبنا مباراة دفاعية مميزة، أشكر كل اللاعبين، خصوصا عمر صلاح الذي خاض مباراته الرسمية الأولى، إنه أحد نجوم المباراة".

مبرزا نقطة قوة الفريق المغربي: "نهضة بركان فريق مميز ويجيد لعب الكرات الثابتة، لكني أرى أن لاعبينا قادرون على الفوز بالبطولة".

واختتم: "مباراة الإياب ستكون حياة أو موت، نحتاج إلى 11 رجلا في الملعب لمدة 90 دقيقة، هدفنا هو الظفر بالبطولة من بدايتها، ليس أمامنا حل آخر".

الزمالك يحتاج إلى تعويض تأخره بفارق هدف عندما يستقبل نهضة بركان يوم الأحد المقبل في مدينة الإسكندرية.

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