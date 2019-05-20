مدرب بركان: حارس الزمالك حرمنا من هدفين محققين.. وتنتظرنا مهمة صعبة في مصر

أشاد منير الجعواني مدرب فريق نهضة بركان بعمر صلاح حارس الزمالك الذي كان رائعا ومنع هدفين محققين للفريق المغربي.

نهضة بركان فاز على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الجعواني في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "الحمد لله على النتيجة والهدف، لأن أجواء المباراة كانت في صالحنا، وقد أهدرنا فرصا محققة خلال اللقاء".

وأضاف "قدمنا ما علينا، وحارس الزمالك (عمر صلاح) حرمنا من هدفين محققين".

مدرب نهضة بركان أكمل "نعرض أننا في انتظار مباراة كبيرة في مصر، إذ أن الكأس سيرفع هناك وليس هنا، لذلك كان علينا أن ننتقل إلى مصر ومعنا هدف واحد على الأقل".

وأتم "أشكر الجماهير على المساندة من الدقيقة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة. كنا في مباراة صعبة، لكن نشكر الله على النتيجة، وسنحاول القتال إيابا لإهداء اللقب للجمهور الذي ساندنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدفين من أجل حسم لقب الكونفدرالية الأول في تاريخه، واللقب الإفريقي الأول للفريق الأبيض منذ عام 2003.

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام نهضة بركان للفوز بالكونفدرالية.

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