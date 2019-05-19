بالفيديو – وداع أليجري وبارزالي.. يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا في حضور بوفون ورامسي

تفادى يوفنتوس تلقي خسارة جديدة بالدوري بالتعادل أمام أتالانتا في وداع ماسيميليانو أليجري وأندريا بارزالي الأخير على ملعب "أليانز ستاديوم".

تعادل يوفنتوس مع أتالانتا بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وصف المباراة

بدأ ماسيميليانو أليجري اللقاء بأندريا بارزالي مدافع الفريق في التشكيل الأساسي، في اللقاء الأخير لصاحب الـ38 عاما مع الفريق.

ومن أجل وداع لائق للمدافع الذي طالما خدم الفريق، حضر جيانلويجي بوفون الحارس الأسطوري ليوفنتوس في المدرجات، وبصحبته أرون رامسي الوافد الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

وتقدم أتالانتا بهدف أول في الدقيقة الـ32. ركنية نفذها بايو جوميز، ومرت من الجميع، ليتابعها جوسيب إليشيتش في المرمى الخالي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

بدأ يوفنتوس الشوط الثاني بتبديل أول. فشارك فريدريكو بيرنارديسكي بدلا من أليكس ساندرو.

وحاول رونالدو إدراك التعادل في الدقيقة الـ51. ركنية لعبت سريعا قصيرة ثم أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل الى رونالدو الذي سددها مباشرة ولكن خارج الملعب.

وجاء التبديل الثاني في الدقيقة الـ60 بدخول ماريو ماندزوكيتش بدلا من أندريا بارزالي. ليقف الجميع ويصفق للمدافع الذي طالما كان أمينا على مرمى السيدة العجوز.

تفادي الخسارة

ونجح يوفنتوس في تفادي الخسارة، فأدرك البديل ماريو ماندذوكيتش التعادل في الدقيقة الـ80. عرضية من كوادرادو، قابلها المحارب الكرواتي بلمسة من بين أقدام الحارس لتسكن الشباك.

وحاول أليجري إدراك الهدف الثاني، فشارك مويس كين في الدقيقة الـ84 بدلا من بلايس ماتويدي.

وسدد بيرنارديسكي كرة قوية في الدقيقة الـ86، لكن الحارس تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ91 أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه بيرنارديسكي بعد تدخل عنيف على لاعب أتالانتا، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تعادل الفريقان رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ90 في صدارة ترتيب الدوري، وقد توج باللقب سلفا، فيما ارتفع رصيد أتلانتا للنقطة الـ66 مرتقيا للمركز الثالث على حساب إنتر ميلان الذي خسر أمام نابولي برباعية.

وتتبقى جولة أخيرة في الدوري، ومازال الصراع على أشده على المقعدين المتبقيين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والترتيب حاليا كالتالي:

3-أتالانتا 66 نقطة

4-إنتر ميلان 66 نقطة

5-ميلان 65 نقطة

6-روما 63 نقطة

ويلتقي روما مع بارما في الجولة الأخيرة، فيما يلعب أتالانتا مع ساسولو، وإنتر مع إمبولي، فيما يلتقي ميلان مع سبال.

اقرأ أيضا:

فضل يكشف رحلة إنتاج تميمة كأس الأمم.. ومن هو "توت"

ميسي يعادل زارا ويتفوق على دي ستيفانو وسانشيز

بمقصية جزائرية رائعة.. جالاتا سراي يقهر باشاك شهير ويتوج باللقب الـ 22 للدوري

الزمالك يتسلح بنسبة الـ75% قبل مواجهة ذهاب نهائي الكونفدرالية

تقرير مغربي: مفاجآت عملاقة في اختيارات رينار الهجومية في أمم إفريقيا