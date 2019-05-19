تقرير مغربي: مفاجآت عملاقة في اختيارات رينار الهجومية في أمم إفريقيا

يستعد هيرفي رينار لتغيير خط هجوم منتخب المغرب في أمم إفريقيا 2019، حسبما زعمت صحيفة المنتخب المغربية.

وكشفت صحيفة المنتخب، وفقا لمصادرها الخاصة، أن "هناك مفاجآت عملاقة قد تحضر في الاختيارات النهائية في خط هجوم منتخب المغرب في أمم إفريقيا".

وأشارت إلى "المفاجآت مرتبطة بـ 3 أسماء وهم محسن ياجور لاعب الرجاء ويوسف العربي لاعب الدحيل وعبد الرزاق حمد الله. الثلاثي يقدم موسما استثنائيا وضمن الخيارات المتاحة".

أرقام ياجور والعرابي وعبد الرزاق حمد الله، دفعت رينار لوضعهم في حساباته في ظل "ما يقدمه خالد بوطيب وأيوب الكعبي ورشيد عليوي الذين لا تشفع لهم أرقامهم، الدخول في منافسة مع الأسماء المذكورة سابقا"، وفقا لمصادر صحيفة المنتخب المغربية.

عبد الرزاق حمد الله هو العنصر الأول المؤكد بين اختيارات رينار الهجومية، وفقا لمصادر المنتخب، وتبقى الأسماء الأخرى مطروحة بشدة في فكر رينار.

وانضم خالد بوطيب صاحب الـ 32 عاما إلى الزمالك في يناير الماضي، ولعب 9 مباريات في الدوري.

وسجل بوطيب هدفين وصنع مرة خلال مشاركته في الدوري المصري.

وغاب بوطيب عن مباريات الزمالك الأخيرة بعد إصابته بكدمة في مفصل الركبة أمام الإسماعيلي في الـ 18 من شهر أبريل الماضي.

عبد الرزاق حمد الله نجم النصر السعودي الذي توج مع فريقه بلقب الدوري، كتب التاريخ بعدما أصبح أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي.

صاحب الـ 28 عاما سجل 34 هدفا وصنع 9 أهداف في الدوري السعودي، ليحصد لقب أفضل لاعب وأفضل هداف ولقب الدوري أيضا.

يوسف العرابي صاحب الـ 32 عاما يلعب في صفوف الدحيل القطري وسجل 29 هدفا خلال ظهوره في 27 مباراة في الدوري القطري ودوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وحصد العرابي مع الدحيل لقب كأس أمير قطر هذا الموسم.

محسن ياجور صاحب الـ 33 عاما لاعب الرجاء البيضاوي المغربي هو هداف الدوري المحلي بـ 18 هدفا بالتساوي مع لابا كودجو مهاجم نهضة بركان.

وصنع محسن ياجور 4 أهداف هذا الموسم وتوج مع الفريق المغربي بلقب السوبر الإفريقي.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019.

المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويبدأ مشوار المنتخب المغربي بمواجهة ناميبيا في الـ 23 من شهر يونيو، ثم يلعب أمام كوت ديفوار، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جنوب إفريقيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

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