بالفيديو – برشلونة يتعادل مع إيبار.. وميسي يعزز تصدره لسباق الحذاء الذهبي بهدفين

الأحد، 19 مايو 2019 - 18:21

كتب : محرر في الجول

ميسي يسجل لـ برشلونة في إيبار

أنهى برشلونة مبارياته في الليجا بتعادل مع مضيفه إيبار 2-2 في الجولة الـ38 من المسابقة.

وسجل ليونيل ميسي هدفي برشلونة في الدقيقتين 31 و32.

فيما سجل هدفي إيبار مارك كوكوريلا في الدقيقة 20، وبابلو دي بلاسيس في الدقيقة 45.

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تقدم كوكوريلا أولا لإيبار بتسديدة قوية في شباك ياسبر سيلسن.

ورد ميسي بهدفين لبرشلونة، الأول جاء بعد تمريرة من أرتورو فيدال وصلت إلى ميسي داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى الذي بدوره سدد كرة متقنة لحظة خروج الحارس.

وأضاف ميسي الثاني سريعا بعدما انفرد بالمرمى بعد تمريرة إيفان راكيتيتش وتوغل لمنطقة الجزاء ثم لعب تسديدة "لوب" لحظة خروج الحارس مرت لداخل الشباك.

لكن قبل نهاية الشوط الأول، تعادل إيبار بهدف ثان بعد إبعار خاطئ من سيليسين للكرة برأسية لتصل إلى بابلو دي بلاسيس الذي سدد كرة متقنة داخل المرمى شبه الخالي.

ولم يسفر الشوط الثاني عن أي جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ورفع برشلونة رصيده إلى 87 نقطة في صدارة الليجا قبل مواجهة فالنسيا في نهائي الكأس يوم السبت المقبل.

فيما أنهى إيبار الليجا في المركز الـ12 برصيد 47 نقطة.

وعزز ميسي تصدره لسباق الحذاء الذهبي بعدما أنهى الدوري متصدرا لقائمة الهدافين برصيد 36 هدفا.

برشلونة ميسي

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